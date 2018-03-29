Денис Овчаров: здравствуйте, а мы к вам с обыском

Волна обысков по стране набирает обороты. И хотя власти уверяют, что последние изменения в УПК исправляют множество положений, и бизнес “будет дышать” легче. Веры в это пока нет.

В данной колонке поговорим о нарушениях, что часто допускают правоохранительные органы при обысках бизнеса.

1. Недопуск адвоката как перед, так и после начала обыска.

Это типичное нарушение ст.59 Конституции Украины, которая гарантирует право на правовую помощь гражданам в любое время и в любом месте на территории Украины.

Обязанность допустить адвоката на обыск прописали в УПК, но ожидать его прибытия до начала обыска никто не будет. Также его сложно вызвать, если у тебя отобрали мобильный телефон. Соблюдена ли конституционная гарантия? Вопрос.

2. Изъятие носителей информации – компьютеров, серверов, которые могут хранить доказательства по уголовному производству.

Т.е. сначала изымаем, а потом будем разбираться.

Экспертиза компьютерной техники обычно длится более года и, как показывает судебная практика за последние 5 лет, только в единичных случаях эта информация имела значение для расследования преступления.

Запрет на изъятие компьютерной техники не работает, если не предоставляется доступ к ней, в т.ч. логины и пароли; или в дальнейшем возможна ее экспертиза, при которой обязательно наличие оригинала носителя (например, восстановление удаленных данных).

На практике, компании не спешат давать доступ, т.к. опасаются «слива» коммерческой тайны правоохранительными органами. А те, кто решил рискнуть, но сохранить технику от изъятия – сталкиваются с отсутствием необходимого оборудования для копирования информации.

3. Чрезмерная демонстрация оружия, силы и применение насилия.

Какая разница, в маске правоохранитель или без нее, если он по офису перемещается с автоматом Калашникова; вырывает у тебя мобильный телефон и никого не пускает в туалет?

При этом разговаривает матом и ведет себя как террорист с заложником.

За последние 2 месяца маски почти никто не одевает, но в остальном без изменений.

Отмечу, с 15 марта вступила норма УПК, которая обязывает следователя при личном обыске, в т.ч. при изъятии телефона составлять отдельный протокол и ждать адвоката до 3-х часов, если его потребует обыскиваемый.

4. Кража имущества.

Большая площадь, отсутствие владельцев помещения, а также изоляция участников обыска от обзора места проведения следственного действия в дальнейшем приводит к недочету имущества.

Это начиная от выпитого алкоголя, кофе и выкуренных сигар и заканчивая пропажей криптовалюты с электронного кошелька.

Отмечу, с 7 декабря 2017 УПК обязывает следователя проводить видеофиксацию обыска, но правовой статус скрытых видеокамер в офисе так и не определен.

5. Чрезмерная публичность.

Еще ничего не нашли, но Facebook-министры и прокуроры уже выложили фото и видео с обыска, по которым не сложно установить, к кому пришли «гости».

Деловая репутация обыскиваемого падает ниже плинтуса, но ответственность никто не несет. Тайна следствия распространяется только на того, к кому пришли.

6. Порча имущества.

За сломанные двери, за изувеченную технику и распиленные сейфы как никто не нес ответственность, так и не несет.

К сожалению, существенных изменений в порядке проведения обыска не произошло.

Все дело в том, что те основные нарушения, которые допускаются на обыске исправляются не изменениями в УПК, а банальным привлечением к ответственности представителей правоохранительных органов за их неправомерные действия.

Денис Овчаров, адвокат