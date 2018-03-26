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Холодницкий в 2017 заработал более 2 млн грн

Холодницкий в 2017 заработал более 2 млн грн

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокурор Назар Холодницкий задекларировал 2,1 млн грн дохода, 25 тыс. евро и $115 тыс. наличных за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Назар Холодницкий владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, который он приобрел в 2016 году за 900 тыс. грн.

Он владеет 2 земельными участками площадью 0,1 га и 0,12 га, квартирой в Вишневом (61,1 кв. м) и арендует комнату в общежитии в Вишневом (18 кв. м). Холодницкий также арендует гараж в Софиевской Борщаговке.

На счетах в банке у него 362 тыс. грн и 2 тыс. евро.

Напомним, что в 2016 году Холодницкий указал в электронной декларации два земельных участка, квартиру и автомобиль Mitsubishi Outlander.

По материалам Дело
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