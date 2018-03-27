Вадим Иосуб: Закон "О валюте". Что хотят изменить?

В 2014-2015 годах, после транзита власти и боевых действий на Востоке Украины, гривна перешла в свободное падение. Чтобы хоть как-то удержать курс национальной валюты, было введено множество административных ограничений на валютном рынке, которые касались физических и юридических лиц, а также иностранных инвесторов.

С тех пор острота вопроса во многом спала, и руководство страны перешло от ограничений к постепенным ослаблениям, постепенно отменяя те или иные ограничительные меры.

Так, в августе 2017 года НБУ снял ограничение с валютных депозитов, физическим лицам стало возможно получать наличную валюту со счетов через банкоматы или кассы банков без ограничения суммы.

Ранее, примерно год назад, лимит покупки валюты физическими лицами был увеличен до эквивалента 150 тыс. грн. До этого действовало ограничение в 12 тыс. грн.

Тем не менее, часть административных ограничений все еще продолжает действовать, а сам вопрос валютных операций регламентируется множеством различных законодательных актов.

В основе действующего валютного законодательства лежит принятый правительством еще в 1993 году декрет «О системе валютного регулирования и контроля».

Еще два года назад НБУ, тогда еще под руководством Валерии Гонтаревой, приступил к разработке нового валютного законодательства, которое предусматривало пошаговую валютную либерализацию.

К лету прошлого года разработка проекта нового всеобъемлющего закона была завершена, и он был передан на рассмотрение президенту.

19 марта президент Петр Порошенко внес законопроект в Раду, и попросил принять его как неотложный.

По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, прежде всего, нужно позитивное голосование в парламенте, после чего Нацбанк в течение шести месяцев приведет свои нормативные акты в соответствие с новым законом, и он вступит в действие.

«Почему нам нужен этот закон? На сегодня законодательство, которое регулирует валютные операции, сложное, запутанное и противоречивое. Мы считаем, что нужен один закон, который будет регулировать эту деятельность», – заявил замглавы НБУ.

Кроме того, по его словам, Украина взяла на себя обязательства о свободном движении капитала в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Пресс-служба НБУ в небольшой презентации отметила основные последствия принятия закона «О валюте».

Регулятор выделил следующие моменты:

Простое, прозрачное и непротиворечивое валютное регулирование.

Свобода проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

Инвестирование за границу без получения индивидуальных лицензий.

Отмена валютного контроля для операций на сумму менее 150 тыс. грн.

Подача информации для статистических целей, а не для получения разрешений.

Получение кредитов от нерезидентов без регистрации.

Отсутствие неэффективного административного давления на банки и их клиентов.

Ослабление/отмена санкций за нарушение валютного регулирования.

Возможность Национального банка предупреждать и преодолевать финансовые кризисы.

Соответствие нормам ЕС и поддержка международных партнеров Украины.

Однако, представляя новый законопроект, Петр Порошенко подчеркнул, что полная либерализация не произойдет в один день, потребуется ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности.

Из этих слов можно сделать вывод, что разные меры по либерализации валютного рынка будут вступать в силу постепенно, в разное время.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари