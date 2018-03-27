Из Кишинева в Одессу запустят современный поезд

Госпредприятие “Железная дорога Молдовы” планирует запустить модернизированный поезд по маршруту Кишинев – Одесса с 30 марта.

Об этом объявил глава предприятия Юрие Топале во время слушаний отчета Счетной палаты Молдовы о деятельности железной дороги, передают молдавские СМИ.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее Топале говорил, что такой поезд должен был начать курсировать двумя неделями ранее, но украинская сторона отложила запуск.

Поезд Кишинев-Одесса сейчас ходит только по выходным. По маршруту ездит локомотив с четырьмя вагонами.

Его замену на модернизированный поезд обсуждали еще четыре года назад, и рейс даже запускали в тестовом режиме, однако дальше этого дело не пошло.

Очередную попытку запустить модернизированный поезд власти Молдовы и Украины сделали летом 2017 года. Тогда планировалось запустить его с осени 2017 года, однако этого тоже не произошло.

Как сообщалось, современный дизель-поезд, оснащенный кондиционером, видеонаблюдением и Wi-Fi, будет рассчитан на 260 пассажиров. Сначала продолжительность поездки составит 4 часа 15 минут. В перспективе время в пути должно сократиться до 3 часов 30 минут за счет таможенных проверок во время движения поезда.