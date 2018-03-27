Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 100 0

Министр соцполитики объяснил причину задержки введения накопительного уровня пенсий

Министр соцполитики объяснил причину задержки введения накопительного уровня пенсий

«Во-первых, для сбережения накоплений, инвестиционный доход должен превышать уровень инфляции. Если уровень инфляции по результатам прошлого года составлял 13,4%, то можете представить, какой должна быть доходность ценных бумаг, в которые должны вкладываться пенсионные сбережения», — пояснил министр.

Вместе с тем чиновник отметил, что получить свои накопления человек сможет лишь через 20 лет, то есть это никоим образом не повлияет на уровень существующего пенсионного обеспечения.

Одним из дискуссионных вопросов в контексте введения накопительного уровня является форма собственности накопительного фонда – государственная или негосударственная.

«Моя позиция – накопительный фонд должен быть негосударственным. Не нужно навешивать на государство инвестиционные функции. Это должна быть система негосударственных фондов, а у человека должен быть выбор. Безопасность этих фондов должны обеспечивать регуляторы рынка: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанк, возможно, должен быть создан специальный регулятор. Но, в любом случае, контроль за этими фондами должен быть жестким – иначе система не сработает», — резюмировал Андрей Рева.

Напомним, в Украине сейчас действует солидарная пенсионная система, когда человек в течение жизни платит пенсионные взносы с заработных плат. Выходя на пенсию, пенсионер получает от государства средства, которые вычитаются из средних показателей его заработной платы.

Накопительная система предусматривает двухуровневый подход к выплат пенсий от государства за счет налогов и из пенсионных фондов, куда человек вносит добровольные взносы.

По материалам 1news
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018