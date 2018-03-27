Министр соцполитики объяснил причину задержки введения накопительного уровня пенсий

«Во-первых, для сбережения накоплений, инвестиционный доход должен превышать уровень инфляции. Если уровень инфляции по результатам прошлого года составлял 13,4%, то можете представить, какой должна быть доходность ценных бумаг, в которые должны вкладываться пенсионные сбережения», — пояснил министр.

Вместе с тем чиновник отметил, что получить свои накопления человек сможет лишь через 20 лет, то есть это никоим образом не повлияет на уровень существующего пенсионного обеспечения.

Одним из дискуссионных вопросов в контексте введения накопительного уровня является форма собственности накопительного фонда – государственная или негосударственная.

«Моя позиция – накопительный фонд должен быть негосударственным. Не нужно навешивать на государство инвестиционные функции. Это должна быть система негосударственных фондов, а у человека должен быть выбор. Безопасность этих фондов должны обеспечивать регуляторы рынка: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанк, возможно, должен быть создан специальный регулятор. Но, в любом случае, контроль за этими фондами должен быть жестким – иначе система не сработает», — резюмировал Андрей Рева.

Напомним, в Украине сейчас действует солидарная пенсионная система, когда человек в течение жизни платит пенсионные взносы с заработных плат. Выходя на пенсию, пенсионер получает от государства средства, которые вычитаются из средних показателей его заработной платы.

Накопительная система предусматривает двухуровневый подход к выплат пенсий от государства за счет налогов и из пенсионных фондов, куда человек вносит добровольные взносы.