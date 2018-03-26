Amazon научит беспилотники подчиняться жестам

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало Amazon патент на другую разработку в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Документ под названием «Взаимодействие человека с беспилотником» (Human interaction with unmanned aerial vehicles) зарегистрирован 20 марта нынешнего года.

Заявка на изобретение была подана ещё летом 2016-го.

Идея заключается в реализации системы жестового управления. Предполагается, что человек сможет отдавать определённые команды дрону при помощи взмахов рук. Для регистрации таких жестов будут использовать камеры и датчики, установленные на борту беспилотника.

По задумке Amazon, жестовые команды могут быть задействованы для того, чтобы указать дрону-посыльному место посадки. Подобная система может оказаться полезной в некоторых других ситуациях, скажем, в случае отказа традиционного управления.

Пока Amazon лишь запатентовала технологию. О планах по её практической реализации ничего не сообщается.