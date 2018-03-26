Засуха привела к миллиардным потерям в сельском хозяйстве - ФАО

Согласно новому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в период с 2005 по 2015 год стихийные бедствия стоили сельскохозяйственным секторам экономики развивающихся стран 96 млрд. долл. США в форме потери урожая и потерь в секторе животноводства, пишет fao.org.

Половина этого ущерба – 48 млрд. долл. США – пришлась на Азию, говорится в докладе.

Засуха, которая недавно обрушилась на фермеров во всех уголках земного шара, была одной из главных виновниц. Восемьдесят три процента всех экономических потерь в результате засухи пришлись на сельское хозяйство, их стоимость составила 29 миллиардов долл. США.

“Сельскохозяйственный сектор, который включает в себя растениеводство и животноводство, а также лесное хозяйство, рыболовство и аквакультуру, сталкивается со многими рисками, такими как климат и волатильность рынка, вредители и болезни, экстремальные погодные явления и все большее число затяжных кризисов и конфликтов”, – сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

“Это стало “новой нормой”, а воздействие изменения климата еще больше усугубит эти угрозы и вызовы”, – сказал он.

“Поэтому снижение риска бедствий и управление им должны стать неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. Создание более целостной и амбициозной рамочной программы устойчивости к бедствиям для сельского хозяйства имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития, которое является основой для становления мира и адаптации к изменению климата”, – сказал Генеральный директор ФАО.