Десятка самых экономичных японских авто

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии составило рейтинг самых экономичных автомобилей местного производства. Всего было составлено два списка – один с классическими легковушками, другой с популярными в “Стране восходящего солнца” кей-карами. Нам интересен первый рейтинг.

Самым экономичным японским автомобилем в номинации обычных авто стал Toyota Prius. На втором месте Toyota Aqua, а замыкает тройку лидеров Nissan Note. Все автомобили, попавшие в ТОП, оснащены гибридными установками.

В целом же десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Toyota Prius (2,45 л)

2. Toyota Aqua (2,63 л)

3. Nissan Note (2,68 л)

4. Honda Fit (2,68 л)

5. Honda Grace (2,87 л)

6. Toyota Vitz (2,9 л)

7. Toyota Corolla Axio (2,9 л)

8. Toyota Corolla Fielder (2,9 л)

9. Honda Shuttle (2,9 л)

10. Toyota Camry (2,99 л)