Межбанк: доллар подняла выросшая гривневая ликвидность

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн., здесь наметилось расширение гривневой ликвидности. Об источнике этого тренда мы сообщили выше – в пятницу Казначейство компенсировало НДС на сумму 2,7 млрд. грн., однако это произошло с заметным опозданием, и гривня эта не успела попасть на межбанк.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на «широкой» отметке 26,26/26,30 UAH/USD.

Реагируя на рост гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ и дефицит предложения СКВ, безналичный доллар на межбанке к 10.30 поднялся к 26,28/26,32 UAH/USD в сопровождении низкой на моменте ликвидности.

До 10.58 Киева рынок безналичного доллара не отличался заметной курсовой динамикой (26,28/26,32 UAH/USD) и ликвидностью, с одной стороны пребывая под влиянием выросшей гривневой ликвидности из-за компенсации НДС Казначейством и характерным для понедельника падением притока из-за рубежа экспортной выручки, с другой, участники межбанка помнили о скором финише месяца и квартальных платежах в Казну, а также ожидаемом очередном размещении ОВГЗ Минфином.

Появление на межбанке системных игроков привело к пролонгации роста курса доллара: по состоянию на 11.06 «американец» поднялся к 26,29/26,33 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,2550 / 26,2800

евро – 32,3934/ 32,4216

российский рубль – 0,4597 / 0,4505

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2378/ 1,2379

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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