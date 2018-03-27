Исследователям удалось добыть воду из сухого воздуха (видео)

Исследователи из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Беркли создали устройство, способное извлекать воду из воздуха даже в самых сухих климатах. Гаджет был анонсирован ещё в прошлом году, но с тех пор специалисты усовершенствовали его дизайн и провели полевые испытания в Темпе, штат Аризона.

Сегодня существует несколько способов извлечь воду из воздуха, но большинство из них имеют существенные ограничения. Обычно для этого требуется влажность воздуха свыше 50% и много энергии. Представленный учёными прибор работает в пассивном режиме, без необходимости подключения к источнику энергии, и может функционировать в местах с влажностью до 10%.

В основе разработки лежит металлоорганический каркас, в молекулах которого существует связь атома металла с атомом/атомами углерода. Молекулы создают пористую структуру большой площади. При правильном использовании он может обладать сильным гидрофильным эффектом, притягивая воду. Применяемый в новой технологии металлоорганический каркас способен ночью извлекать жидкость из воздуха и хранить её в своих порах, а при солнечном свете получается вода в виде конденсата.

Во время проведённых испытаний исследователям удалось в среднем получать четверть литра воды на килограмм металлоорганического каркаса. Более того, получаемая жидкость не имеет никаких примесей, и её можно пить. В перспективе учёные хотят вырабатывать воду литрами.