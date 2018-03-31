Apple переизобретёт iPhone к 2020 году - СМИ

Как сообщает издание CNBC, ссылаясь на аналитика крупной фирмы с Уолл-стрит Bank of America Мерилла Линча, компания Apple сотрудничает с азиатскими партнёрами для создания совершенно нового дизайна iPhone. Более того, выход устройства запланирован уже на 2020 год.

«Мы ожидаем, что выпущенный этой осенью iPhone будет в значительной степени схож с OLED-версией (речь об iPhone X), хотя в прошлом говорилось об изменениях в размерах. Наши источники также сообщают, что Apple работает с поставщиками над складным смартфоном, который сможет заменить планшет и выйдет в 2020 году», — заявил Уэмси Мохан, аналитик Bank of America.

Напомним, что в октябре прошлого года появилась информация, что Apple объединилась с LG и заказала у южнокорейского гиганта гибкие OLED-панели, производство которых должно начаться в 2020 году. Это полностью сходится со слухами о выпуске складного iPhone.