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Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки

Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки

Найти свободное парковочное место — не такая уж тривиальная задача в условиях перегруженного трафиком города. Согласно исследованию компании Ford, каждый автомобилист тратит на это в среднем один день в году. Однако новая технология, опробованная в английском городке Милтон-Кинс, должна сэкономить много времени.

Разрабатываемая инженерами Ford функция собирает данные о занятости парковок, основываясь на информации от парковочных сенсоров автомобиля. Технология получила название Collaborative Parking («Совместная парковка»). Предполагается, что в перспективе она позволит синхронизироваться машинам между собой, благодаря чему любой водитель сможет узнать не только о самом факте наличии свободных мест и их количестве, но и о точном расположении вакантных.

«Мы поняли, как много времени и нервов тратится на поиск парковочных мест в крупных и мелких городах, — рассказал Кристиан Ресс (Christian Ress), руководитель центра Ford Automated Driving Europe. — С помощью разрабатываемой нами технологии Collaborative Parking мы увидели возможность вернуть это время обратно водителям, помогая им наслаждаться более счастливыми, здоровыми и более эффективными поездками».

Пока представители американской компании не сообщили, когда можно ожидать появления новой системы в серийных автомобилях.

По материалам 3dnews.ru
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