"Сбербанк" продаст турецкий актив за $5,5 млрд

Сделка по продаже турецкого Denizbank, который принадлежит российскому “Сбербанку”, дубайскому банку Emirates NBD, будет закрыта в третьем квартале этого года, а ее сумма может составить $ 5,5 млрд, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на источники.

Emirates NBD сам вышел на руководство российского банка в рамках своей стратегии расширения бизнеса.

Как отмечает издание, глава “Сбербанка” Герман Греф получил не связанное с политикой выгодное коммерческое предложение от Emirates NBD как раз в тот момент, когда “гипотетически рассматривал продажу Denizbank из-за санкционных рисков”. Источник отметил, что условия предложения перевесили “сомнения руководства “Сбербанка” о правильности решения расстаться с самым успешным зарубежным активом группы”.

По данным издания, стоимость сделки может составить $ 5,5 млрд. “Стороны надеются окончательно определиться с ценой и получить одобрение сделки турецким регулятором к середине апреля”, – уточнил собеседник издания.

Emirates NBD – крупнейший банк в ОАЭ по активам и активно развивает международное направление. Сейчас он работает в ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии, Индии, Сингапуре, Великобритании, имеет представительства в Китае и Индонезии.

“Сбербанк” купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 5 млрд, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении. У банка 738 отделений и около 15 тысяч сотрудников в Турции и за ее пределами.

Справка Finance.ua: