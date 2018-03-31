Рейтинг аэропортов: Украина не попала в ТОП-100

Украинские аэропорты не попали в рейтинг лучших в мире по версии британской маркетинговой компании Skytrax.

В ТОП-100 нет ни одного аэропорта из Украины.

Первое место – у ведущего авиационного хаба в Азии – сингапурского аэропорта Чанги. Также в пятерке – аэропорт Инчхон в Южной Корее, международный аэропорт Токио, Гонконг, катарский Гамада в Дохе.

Лучший в Европе – международный аэропорт Мюнхен, оказавшийся на шестой строчке общего рейтинга.

Международный аэропорт “Шереметьево” в Москве – на 68-ой строчке. Аэропорт Варшавы – на 95-м месте.

Рейтинг ТОП-100 аэропортов 2018 года определялся на основе опроса 13,73 миллиона человек.

Опрос проводился с августа 2017-го по февраль 2018 года в 550 аэропортах по всему миру.

Учитывался опыт путешественников в разных аэропортах и ​​по ключевым показателям эффективности – от регистрации, прибытия, трансферов, шопинга, безопасности и иммиграции до отправления.

Опрос предлагалось пройти на английском, испанском и китайском языках.