Батареи Tesla поставили Австралии треть электричества бесплатно

Tesla поставила от 30% до 40% электроэнергии в Австралию бесплатно из-за того, что её аккумуляторы работают слишком быстро.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на TJ и Sydney Morning Herald.
Отмечается, что австралийский энергетический оператор просто не успевает учесть всё электричество.
Батареи Tesla Powerpack используются в Австралии в качестве резервных источников электроэнергии, когда генераторы по каким-то причинам перестают работать или не справляются со спросом. По австралийским стандартам, в случае отключения электричества энергетические компании должны подать его обратно в сеть в промежутке от 6 секунд до 5 минут.
Требования были рассчитаны на генераторы ископаемого топлива, которым необходимо время для начала работы, спецификации не учитывают возможности хранилищ энергии. В Tesla утверждают, что батареи компании реагируют намного быстрее, чем нужно: всего за 200 миллисекунд.
Энергия в батареях держится постоянно, и компания просто включает её подачу в сеть. Таким образом, всё электричество, отправленное в промежутке от 200 миллисекунд до 6 секунд (или даже больше), слишком “быстро”, чтобы австралийский оператор смог его зарегистрировать.
Справка Finance.ua:
- Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней. И успел раньше срока.