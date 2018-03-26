Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 322 0

Батареи Tesla поставили Австралии треть электричества бесплатно

Батареи Tesla поставили Австралии треть электричества бесплатно

Tesla поставила от 30% до 40% электроэнергии в Австралию бесплатно из-за того, что её аккумуляторы работают слишком быстро.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на TJ и Sydney Morning Herald.

Отмечается, что австралийский энергетический оператор просто не успевает учесть всё электричество.

Батареи Tesla Powerpack используются в Австралии в качестве резервных источников электроэнергии, когда генераторы по каким-то причинам перестают работать или не справляются со спросом. По австралийским стандартам, в случае отключения электричества энергетические компании должны подать его обратно в сеть в промежутке от 6 секунд до 5 минут.

Требования были рассчитаны на генераторы ископаемого топлива, которым необходимо время для начала работы, спецификации не учитывают возможности хранилищ энергии. В Tesla утверждают, что батареи компании реагируют намного быстрее, чем нужно: всего за 200 миллисекунд.

Энергия в батареях держится постоянно, и компания просто включает её подачу в сеть. Таким образом, всё электричество, отправленное в промежутке от 200 миллисекунд до 6 секунд (или даже больше), слишком “быстро”, чтобы австралийский оператор смог его зарегистрировать.

Справка Finance.ua:

  • Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней. И успел раньше срока.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018