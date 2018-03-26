Батареи Tesla поставили Австралии треть электричества бесплатно

Tesla поставила от 30% до 40% электроэнергии в Австралию бесплатно из-за того, что её аккумуляторы работают слишком быстро.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на TJ и Sydney Morning Herald.

Отмечается, что австралийский энергетический оператор просто не успевает учесть всё электричество.

Батареи Tesla Powerpack используются в Австралии в качестве резервных источников электроэнергии, когда генераторы по каким-то причинам перестают работать или не справляются со спросом. По австралийским стандартам, в случае отключения электричества энергетические компании должны подать его обратно в сеть в промежутке от 6 секунд до 5 минут.

Требования были рассчитаны на генераторы ископаемого топлива, которым необходимо время для начала работы, спецификации не учитывают возможности хранилищ энергии. В Tesla утверждают, что батареи компании реагируют намного быстрее, чем нужно: всего за 200 миллисекунд.

Энергия в батареях держится постоянно, и компания просто включает её подачу в сеть. Таким образом, всё электричество, отправленное в промежутке от 200 миллисекунд до 6 секунд (или даже больше), слишком “быстро”, чтобы австралийский оператор смог его зарегистрировать.

Справка Finance.ua: