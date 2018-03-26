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За 3-5 лет восстановим дороги в стране - Гройсман

За 3-5 лет восстановим дороги в стране - Гройсман

Кабинет Министров Украины выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, поэтому требует качества работ и привлечения местной власти к строительству через механизмы финансовой децентрализации.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В 2016 году я взял под свою ответственность вопрос дорог. Объемы финансирования стали значительно больше, – отметил глава правительства. – Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков – создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет».

Он отметил, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

«За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и громадах дорог делается намного больше уже сейчас», – отметил премьер-министр.

21 марта правительство одобрило новую экономическую программу развития украинских дорог на 2018-2022 годы и дальнейшие периоды, представленную исполняющим обязанности главы «Укравтодора». ГФС и МОМ открывают новые возможности для сотрудничества в сфере управления границами. Результатом реализации программы должен стать ремонт и развитие 6692 километров дорог.

По материалам УКРИНФОРМ
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