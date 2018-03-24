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Трамп может заблокировать выделение Украине $620 млн из бюджета США

Трамп может заблокировать выделение Украине $620 млн из бюджета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность наложить вето на закон, который предусматривает более 620 млн долл. финансовой помощи Украине.

«Я рассматриваю возможность ветировать законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год из-за того, что более 800 тысяч участников мигрантской программы DACA полностью были забыты демократами (даже не указаны в законопроекте), и из-за стены на границе, которая необходима для национальной безопасности и не полностью профинансирована», – написал он в Twitter в пятницу, 23 марта.

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США одобрили законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год. Законопроект предусматривает финансовую помощь Украине в объеме 620,700 миллионов долларов.

Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должны одобрить Сенат и Палата представителей и подписать президент США.

Мигрантская программа DACA защищает от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в США в детском возрасте.

По материалам Zaxid.net
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