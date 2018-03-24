Лекарство от алкоголизма нашли в стволовых клетках

Учёные из Чилийского университета в городе Сантьяго совершили неожиданное для себя открытие. Они выяснили, что единичная доза человеческих мезенхимальных стволовых клеток (MSC), вводимая лабораторным крысам, зависимым от алкоголя, практически полностью подавила в них алкоголизм.

Теперь исследователи всерьёз заинтересованы в разработке препарата, способного оказать подобный эффект и на людей, зависимых от крепких спиртных напитков. Очень может быть, что в будущем в любой аптеке можно будет приобрести препарат, избавляющий людей от пагубной зависимости.

Недавние исследования доказали, что хроническое употребление наркотических веществ, включая алкоголь, кокаин и опиаты, тесно связано с воспалением нервной ткани. В ходе лабораторных экспериментов грызунам с выработанной зависимостью от спиртосодержащих напитков делали инъекции мезенхимальных стволовых клеток. В результате уже через 48 часов после первой инъекции животные на 90% сократили добровольное потребление алкоголя.

В организмах лабораторных крыс также ощутимо снизилось индуцированное алкоголем нейровоспаление. Эффект этот длился от 3 до 5 недель, что является очень неплохим результатом. При подготовке эксперимента учёные столкнулись с серьёзной проблемой. Учитывая, что MSC представляют собой достаточно крупные молекулы, для повышения их эффективности пришлось бы делать инъекции прямо в мозг.

Стволовые клетки, введённые внутривенно, попросту не достигли бы пункта назначения через кровоток. Исследователям пришлось пойти на некоторые ухищрения, благодаря которым размер MSC удалось уменьшить на 75% и придать клеткам более сферическую форму. Это позволило стволовым клеткам достигать мозга даже при внутривенном введении.