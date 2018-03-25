Норвегия начнёт переход на электрические самолёты в ближайшие годы

Норвегия объявила о планах начать в ближайшие годы закупку электрических самолётов для пассажирских перевозок в рамках борьбы с глобальным изменением климата, опираясь на свой успех с использованием больших налоговых льгот для стимулирования покупок электромобилей, сделавших её мировым лидером по продажам электрического автотранспорта.

Государственная фирма Avinor, которая управляет 45 аэропортами в Норвегии, заявила, что приверженность самолётам с питанием от электрических батарей может стать стимулом для развития электрических и гибридных технологий такими компаниями, как Airbus или Boeing.

«На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что к 2040 году Норвегия будет использовать только электрические лайнеры на ближнемагистральных рейсах», — поделился прогнозом с журналистами глава Avinor Даг Фальк-Педерсен (Dag Falk-Pedersen) на авиационной конференции в Осло.

«В Airbus сказали нам, что им нужен клиент, и им нужен рынок. Мы можем предложить им и то, и другое, — сказал Фальк-Педерсен. — Конечно, им нужен более крупный рынок и больше клиентов. Но кто-то должен начать».

Норвегия, горная страна с населением 5 млн человек, с городами рядом с удалёнными фьордами, идеально подходит для электрических самолётов, которые могут ускоряться быстрее, чем обычные самолёты, и поэтому им нужны более короткие взлётно-посадочные полосы, отметил глава Avinor.

Он пообещал, что, возможно, в течение года или двух лет компания объявит тендер на коммерциализацию электрических самолётов, уточнив, что речь может пойти о 5–15 самолётах с количеством посадочных мест от 12 до 50 единиц.