Японское правительство приняло решение активно поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью разрешения проблемы дорожных заторов и оптимизации грузовых потоков.

По информации телеканала NHK, в ближайшее время министерство экономики, торговли и промышленности страны намерено заняться подготовкой соответствующей законодательной базы и оказать помощь компаниям-разработчикам, занимающимся такой техникой.

Ведомство рассматривает создание летающих машин как потенциально одну из наиболее многообещающих отраслей развития государственной индустрии. Ожидается, в частности, формирование при министерстве экспертного совета, который займется координацией деятельности по разработке данных устройств и обсуждением предлагаемых технологий.

Шаги по созданию летающих автомобилей предпринимаются в настоящее время в различных странах. Так, в Японии заметна активность компании Cartivator с участием автомобилестроительного концерна Toyota Motor и других крупных компаний. Автогигант, в частности, намерен представить прототип летающего автомобиля к предстоящей летней Олимпиаде-2020 в Токио.

В начале февраля СМИ писали о проекте аэрокосмической компании Airbus, которая сообщила о первом полете своего беспилотного воздушного такси Vahana. Кроме того, в 2017 году сообщалось, что немецкий концерн Daimler вложил 25 миллионов евро в стартап Volocopter, занимающегося разработкой летающего такси с электроприводом.