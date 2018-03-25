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Украина продала военную продукцию на $120 млн

Украина продала военную продукцию на $120 млн

Государственное внешнеторговое предприятие Спецтехноэкспорт, дочка госконцерна Укроборнпром, в 2017 году реализовало оборонительные контракты на сумму $120 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, 80% сделок касались экспорта современных вооружений и техники украинского производства на потребности иностранных партнеров.

При этом, 10% экспортных контрактов касаются проведения научно-исследовательских работ в Украине с целью создания инновационных технологий в сфере обороны.

Половину внешнеторгового оборота предприятий составляет экспорт оборонной продукции в Индию. Так, Спецтехноэкспорт экспортировал продукцию стране на $65 млн.

Кроме того, в 2017 году предприятие активизировало сотрудничество с такими странами как Индонезия, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Азербайджан, Турция и Грузия.

“Сейчас в работе предприятия находятся оборонительные контракты общей стоимостью $180 млн. А общий объем портфеля заказов Спецтехноэкспорта оценивается в $500 млн”, – заявил директор предприятия Павел Барбул.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году Спецтехноэкспорт завершил регистрацию в базе поставщиков НАТО (NSPA), что позволяет расширить сотрудничество с западными партнерами.

Напомним, что в 2017 году предприятие получило контракт от государственной европейской компании на поставку комплектующих к танкам T-72 в течение 2017-2019 годов.

По материалам НВ
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