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Нидерланды помогут Украине развивать «зеленую» энергетику

Нидерланды помогут Украине развивать «зеленую» энергетику

Украина и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Страны будут вместе работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития, передает УНН со ссылкой на Госэнергоэффективности.

“В городе Утрехт (Нидерланды) Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и директор Нидерландского агентства предпринимательства (RVO) Барто Пирсма подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Объединив усилия, Украина и Нидерланды будут работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития”, – говорится в сообщении.

В рамках меморандума предполагается:

  • обмен информацией о лучших практиках внедрения проектов по “зеленой” энергетике и механизмах их финансирования;
  • налаживание деловых связей между украинскими и голландскими компаниями для реализации совместных инвестиционных проектов.

“У нас уже есть налаженные связи с такими странами, как Финляндия, Дания, Словакия и др. Например, вместе с финскими партнерами создаем фонд финансирования подготовки «зеленых» проектов в Украине. Сотрудничество с Нидерландами позволит привлекать нидерландские инновации и инвестиции, особенно для проектов по биоэнергетике”, – прокомментировал событие Савчук.

Отметим, Нидерландское агентство предпринимательства занимается поддержкой бизнеса, в том числе в возобновляемой энергетике, благодаря различным программам, финансированию, поиску деловых партнеров и т.д.

По материалам УНН
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