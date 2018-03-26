Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 425 0

В первый класс будут принимать по месту прописки

В первый класс будут принимать по месту прописки

С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту регистрации. В том случае, если родители снимают квартиру, для подтверждения места жительства ребенка они должны подать в школу договор аренды жилья.

Его следует нотариально заверить или должным образом зарегистрировать в ЖЕКе.

При этом зачисление будут проводить в две волны. Для первоклассников, которые живут на территории обслуживания школы, не будут проводить конкурсный отбор. Их будут принимать в учебное заведение в первую очередь.

Во вторую волну на свободные места зачтут детей, которые не закреплены за школой. Преимущество будут иметь ученики, братья или сестры которых уже учатся здесь.

В первую очередь будут принимать детей работников школы и старших по возрасту детей.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018