Хакры наступают: скрытый майнинг вырос до угрожающих размеров

Скрытый майнинг рос пропорционально повышению стоимости криптовалют в течение 2017 года. Такие данные представлены в отчете антивирусной компании Symantec. Специалисты проанализировали ситуацию с января по декабрь 2017 года и сделали вывод о массированной атаке.

Особенно сильный рост заражения компьютеров скрытыми майнерами состоялся в четвертом квартале прошлого года, когда курс биткоина бил все рекорды. Именно в этот период попытки заразить компьютеры пользователей зловредными программами участились в 85 раз. Это составило 24% от всех заблокированных атак на компьютеры, которые были зафиксированы антивирусными программами сообщает Ain.

В масштабах года активность таких случаев выросла в 340 раз, что превратило ее из незначительной проблемы в эпидемию заражения техники и в основной способ заработка для злоумышленников.

Согласно отчета такая активность объясняется простотой разработки и установки скрытых майнеров. Пользователи в большинстве случаев даже не замечают, что их компьютер попал под чужое влияние. Однако пользователи могут увидеть симптомы – перегрев батарей и всех внутренних узлов техники, снижение продуктивности. В некоторых случаях существенно увеличиваются счета за электроэнергию.

Методом борьбы с этим явлением может быть только ощутимое снижение стоимости криптовалют. Это приведет к отсутствию финансовой выгоды честно или нечестно добывать биткоины и другие виртуальные монеты.