Названы крупнейшие сделки в Украине за 2017 год

В 2017 году рынок сделок слияний и поглощений в Украине возобновил рост как с точки зрения количества сделок, так и с точки зрения общей стоимости проведенных транзакций (по сравнению с предыдущим годом), превысив 1 миллиард долларов США.

Таковы результаты обзора сделок слияний и поглощений в Украине за 2017 год, подготовленного компанией KPMG в Украине.

Как отмечается в обзоре, уровень активности в сфере проведения M&A сделок все еще остается меньше последнего пикового уровня 2013 года.

По результатам 2017 года этот показатель соответствует примерно 1% ВВП Украины, что в четыре раза меньше общемирового уровня. В то же время объем прямых иностранных инвестиций восстановился после рекордного падения в 2014 году и является стабильным на протяжении последних трех лет.

Крупнейшими сделками 2017 года стали три сделки, стоимость каждой из которых превысила 100 млн долл. США.

Kernel использовала часть поступлений от январского размещения евробондов на приобретение компании «Украинские аграрные инвестиции» у российской группы Onexim за 155 млн долл. США.

Группа международных инвесторов приобрела 13% акций Ferrexpo в CERCL Holdings за 126 млн долл. США.

Evraz Group продала украинский железорудный и обогатительный комбинат группе DCH Group за 110 млн долл. США.

Надо заметить, что 44% всего объема рынка слияния и поглощения составляли сделки в секторе сельского хозяйства. В отрасли было совершено сделок в общем размере около 452 млн долл. США, что втрое превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Что касается банковского сектора, то операции в нем были вызваны ограничениями НБУ относительно деятельности банков с российским капиталом, в частности, относительно запрета на распределение дивидендов и погашения межбанковских кредитов.

Это привело к началу сворачивания деятельности российских банков в Украине. В 2017 году было объявлено всего 14 сделок продажи украинских дочерних компаний российских банков на общую сумму 40 млн долл. США.

В 2017 году наиболее активными иностранными инвесторами в Украине были компании из СНГ, Северной Америки и Европы. Инвесторы, зарегистрированные в других странах СНГ, ориентировались преимущественно на приобретение активов в Крыму у украинских акционеров.