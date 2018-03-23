Первый пошел: Львов отказывается от маршруток

Львовский городской совет принял решение и поддержал электронную петицию горожан, в которой жители требовали ликвидировать маршрутки, давно ставшие опасными для жизни. В петиции предлагалось в течение пяти лет полностью перейти на электротранспорт и крупногабаритные автобусы.

По информации журналистов Униан, за это решение отдали свои голоса 47 депутатов. В соответствии с принятым документов в течение пяти следующих лет Львов станет первым городом, с улиц которого исчезнут маршрутки.

Данный вид транспорта планируется заменить троллейбусами, автобусами, электроавтобусами. Все виды транспорта будут с повышенной пассажировместительностью. Курсирование всех видов общественного транспорта будет осуществляться по строгому графику.

Вторым шагом к достижению поставленной цели будет создание «дорожной карты». Далее эта «дорожная карта» будет рассматриваться депутатами. Также горсовету придется определить орган, который будет заниматься этими вопросами.

Петиция была зарегистрирована на сайте Единой системы местных петиций еще 21 января 2018 года. Уже 29 января документ набрал нужное количество голосов. В тексте говорилось о необходимости замены маршруток, увеличении количества автобусов и других видов общественного транспорта. А также в тексте содержался пункт об обязательном оснащении всех видов транспорта пандусами для людей с ограниченными возможностями. Львовяне в петиции попросили оснастить остановочные пункты специальными табло, на которых будет видно время прибытия транспорта.