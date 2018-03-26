Промышленное производство Донецкой области сократилось по сравнению с прошлым годом

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета временно оккупированной территории) в январе–феврале 2018 года по сравнению с январем–февралем предыдущего года уменьшился на 8,0%, в феврале по сравнению с февралем 2017 года – на 6,8%, по сравнению с январем 2018 года – на 11,0%.

Среди основных видов промышленной деятельности в январе–феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выпуск продукции уменьшился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 1,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – также на 1,7%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,9% (в том числе в добыче каменного угля – на 8,4%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 10,9%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 18,1%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 24,7%.

Увеличился в январе–феврале 2018 года по сравнению с январем–февралем 2017 года объем продукции в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 2,8%, машиностроении – на 7,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 11,8%.

На динамику производства базовых отраслей промышленности региона повлиял эффект низкой базы сравнения, ведь с февраля 2017 года объемы произведенной продукции начали снижаться вследствие блокады железнодорожных перевозок угля и других грузов на линии разграничения.

В технологических цепочках “уголь-кокс-металл” и “уголь-электроэнергия” угледобыча оставалась самым слабым звеном. Добыча рядового угля в январе–феврале 2018 года по сравнению с январем–февралем предыдущего года уменьшилась на 21,8% и составила 1656,4 тыс.т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составив 1332,6 тыс.т, сократился по сравнению с январем–февралем 2017 года на 15,0%. При этом объем каменного угля для коксования увеличился в январе–феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 29,9%, а объем энергетического угля – уменьшился на 44,6%.