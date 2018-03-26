Кристофер Дембик: Венесуэла и кризис

Венесуэла – прекрасный пример того, что нельзя делать с точки зрения экономической политики. Но давайте попробуем подумать, с помощью каких шагов Венесуэла смогла бы выйти из столь стремительного пике?

Недостаточное инвестирование наряду с неконтролируемым ростом денежного объема, коррупционной и монопромышленной модели, основанной на сырьевых товарах – все это может привести любую страну к такому экономическому беспорядку.

Однако то, что происходит в Венесуэле, является исторической случайностью.

Существуют очень мало примеров такой развитой страны с таким огромным экономическим потенциалом, которая чуть более чем за десятилетие погрузилась в «самую жалкую экономику» в мире (согласно рейтингу Блумберга).

В 1960-х и 1970-х годах Венесуэла широко рассматривалась как одна из наиболее развитых стран Латинской Америки. В то время многие колумбийцы решили иммигрировать в Венесуэлу.

В настоящее время у их детей и внуков нет другого выбора, кроме как выехать из Венесуэлы в Колумбию из-за экономической катастрофы.

Учитывая текущую политическую ситуацию и очевидную нехватку демократии, можно лишь пессимистично относиться к Венесуэле.

Однако, предполагая, что мы находимся в идеальном мире, есть явно одна или две ключевые экономические реформы, которые могут оказать некоторое облегчение в среднесрочной перспективе и положить конец гиперинфляции и дефициту, снова привлечь иностранных инвесторов в страну.

Любой выход из кризиса обязательно будет связан с увеличением добычи нефти, поскольку это практически единственное, что производит Венесуэла.

С 2005 года страна стремится производить пять миллионов баррелей в день, но эта цель никогда не достигалась, и из года в год откатывалась назад.

В первые семь месяцев 2017 года средняя добыча нефти составляла 1,9 млн баррелей в сутки. Цель увеличения добычи нефти в два с половиной раза достижима при условии, что правительство позволит местному частному сектору также участвовать в добыче и заключит соглашения с иностранными компаниями.

В этом плане Венесуэла может черпать вдохновение у США, которая за последние пять лет увеличила добычу нефти с 4,3 млн до 9,5 млн баррелей в сутки, опираясь на многочисленные мелкомасштабные частные сланцевые нефтяные компании.

Однако это также подразумевает полное уважение к частной собственности, защиту миноритарных инвесторов и политическую стабильность.

Вторая реформа будет направлена ​​на то, чтобы остановить бесконечную девальвацию Боливара и восстановить доверие к национальной валюте.

Несколько экономистов подчеркивают необходимость создания валютного совета. Это система, которая блокирует конвертацию Боливара в доллары США, причем доллар используется только для международных расчетов.

Такой механизм позволил остановить инфляцию в 1990-х годах в нескольких латиноамериканских странах, но у нее есть существенный недостаток в суровом ограничении денежно-кредитной политики и, как результат, она благоприятствовала дефолту Аргентины в начале 2000-х годов.

С моей точки зрения, лучшей денежной реформой будет создание гибридного механизма путем установления обменного курса Боливара к основным валютам, состоящей из, скажем, 70% доллара и 30% нефти.

Конкретно, обменный курс Боливара будет колебаться в зависимости от цен на нефть и доллара США, что будет иметь ключевое преимущество, чтобы учесть повышенную зависимость экономики от нефти.

Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа в Saxo Bank