Водителей предупредили о резком подорожании бензина

Ближайшие две недели на украинских АЗС подорожает бензин. Будет стоить еще дороже, чем было месяц назад, перед уменьшением стоимости горючего.

По данным консалтинговой группы “А-95”, за последний месяц бензин марки А-95 в среднем по Украине подешевел более чем на 70 коп. Литр топлива стоит 29,19 грн.

В целом бензин дешевел из-за падения курса доллара и уменьшения мировых цен на нефть. Однако нефть снова стремительно дорожает. Из-за перевыполнения ОПЕК планов по сдерживанию производства нефти.

Сегодня нефть стоит чуть более $66 за барр. Дальнейшее влияние на цены окажет обнародование отчета США о балансе нефти и ожиданиях стран ОПЕК по росту спроса на нефть. Предполагается, что показатели вырастут на 1,6 барр. в сутки.

“В одном барреле нефти примерно 85 литров бензина. Таким образом, подорожание барреля нефти на один доллар провоцирует подорожание литра бензина на 0,014 доллара. С учетом НДС – это почти 44 копеек за литр. При условии, что котировки продержатся на отметке четыре доллара хотя бы неделю, то цена бензина на АЗС вырастет на 1,7-1,8 гривен за литр”, – отметил директор UPK Group Александр Керимов.