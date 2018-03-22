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"Скифское золото" возвращают в Украину

"Скифское золото" возвращают в Украину

Окружной суд Амстердама постановил, что “скифское золото” должно быть передано Украине.

“Суд решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина. Они являются частью культурного наследия государства Украина”, – говорится в решении.

Артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение всего периода, во время которого стороны могут обжаловать это решение в течение трех месяцев в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, как Верховный суд примет свое решение.

Украина должна заплатить музею Аллард Пирсона за хранение артефактов €111 тыс. Музеи Крыма должны заплатить Украине и музею Аллард Пирсон €2800 возмещения расходов.

Согласно украинским законам, все предоставленные экспонаты являются частью Музейного фонда Украины и могут передаваться на временное хранение на основании заключенных контрактов.

Действие контракта, который дает право на временное хранение коллекции Музеем Аллард Пирсона, прекратилось 13 июня 2014 года, после чего, в соответствии с законом, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

По материалам Газета по-Украински
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