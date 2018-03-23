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Археологи нашли старинные золотые монеты в водосточной трубе

Археологи нашли старинные золотые монеты в водосточной трубе

Сокровище было обнаружено во время строительных работ для нового города, который был расположен между Вианем и Хагтейном в провинции Утрехт, и может пролить свет на то, что произошло в средневековом городе Хагтейн после его разрушения в 1405 году.

Доктор Боэр объяснил, что за время, когда монеты находились в обращении, Нидерланды управлялись французской дворянской семьей, «герцогами Бургундии», которые имели глубокие связи с королевской семьей Франции. Тем не менее, остается много пробелов в знании этого периода времени, особенно после насильственного уничтожения Хагестеина, вблизи того места, где были обнаружены монеты.

«У нас теперь есть горшок, полный историй», – сказал археолог Питер Де Бур.

Анализ монет показал, что двенадцать из них были сплошным золотом, а остальные – серебром. Истинная ценность пока не определена.

«В горшке также были найдены текстильные изделия, свидетельствующие о том, что монеты были замотаны в ткань», – сообщает NL Times. «Большинство монет, похоже, относятся к 1470-м и 1480-м годам. На некоторых монетах изображен король Англии Анри VI, епископ Утрехтский Давид Бургундский и папа Павел II.

По материалам Публичные люди
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