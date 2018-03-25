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Bloomberg: электромобили станут дешевле бензиновых

Bloomberg: электромобили станут дешевле бензиновых

Электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий – материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.

Издание отмечает, что мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

Ранее сообщалось, что расширение использования электромобилей является растущей угрозой для спроса на нефть, поэтому вполне вероятно, что он достигнет пика к 2030 году.

Напомним, Мининфраструктуры согласовало стратегию развития рынка электрокаров, которой предусмотрено введение механизма налоговой скидки и отмены выплаты в пенсионный фонд при регистрации электромобилей.

С 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Справка Finance.ua:

  • В 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году.
По материалам Економічна Правда
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