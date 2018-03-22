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Голландцы научат Украину производить биометан и э/э из биомассы

Голландцы научат Украину производить биометан и э/э из биомассы

Госэнергоэффективности договаривается о сотрудничестве с нидерландскими компаниями, обмене опытом, знаниями и технологиями в сфере производства энергии из биомассы, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам визита в Нидерланды украинской делегации во главе с председателем Агентства Сергея Савчука.

Как рассказали в Госэнергоэффективности, состоялась встреча с представителями компании «HOST», которая является одним из крупнейших европейских поставщиков биогазовых установок, котлов, работающих на биомассе и отходах, а также когенерационных установок. Уникальность, например, биогазовых установок состоит в том, что они могут работать на различных видах биомассы.

В частности, в г. Ваалвиук украинская делегация посетила установку по производству биометана. В качестве сырья используются различные виды отходов (растениеводства и пищевой промышленности). В результате эта биогазовая установка производит 950 кубометров биометана в час. Затем биометан поставляется в газовую сеть страны.

«Также проведена встреча с представителями нидерландской компании «KARA», которая применяет инновационные решения для производства тепла и электроэнергии из биомассы. В портфолио компании — проекты мощностью от 250 кВт до 15 МВт. Филиалы предприятия размещены в Германии, Южной Африке и, что важно, в Украине», — рассказывается в релизе.

По материалам Hubs
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