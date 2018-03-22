Украина потеряла от агрессии РФ почти $100 миллиардов - Аслунд

Почти $100 млрд потеряла экономика Украины от оккупации Россией Крымского полуострова, а также от агрессии РФ на Донбассе, которая продолжается с 2014 года.

Такие расчеты представил в своем докладе старший научный сотрудник Евразийского центра “Атлантического совета” Андерс Аслунд.

“Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в помноженні доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым – 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% с $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4 млрд”, – отмечает Аслунд, который использовал для расчетов методологию Томаса Пиккети.

Основными материальными потерями Украины в Крыму эксперт назвал стоимость земли, энергетических активов банков с их активами, предприятия и жилье. “С начала российской аннексии Украина сразу потеряла государственную собственность, которая включала в себя нефтегазовые холдинги, инфраструктуру, здания, землю и военные объекты”, – отметил эксперт.