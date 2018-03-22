СМИ сообщили возможные маршруты Ryanair из Украины

В мобильном приложении лоукост-авиакомпании “Ryanair” для Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.
Об этом сообщает Avianews.
Согласно этой информации, “Ryanair” будет выполнять полеты из киевского аэропорта “Борисполь” и Львова.
Маршруты из Киева:
Киев-Барселона
Киев-Братислава
Киев-Гданьск
Киев-Краков
Киев-Лондон (Станстед)
Киев-Вильнюс
Киев-Вроцлав
Киев-Познань
Киев-Стокгольм (Скавста)
Киев-Варшава (Модлин)
Маршруты из Львова:
Львов-Дюссельдорф (Веце)
Львов-Краков
Львов-Лондон (Станстед)
Львов-Мемминген
Львов-Варшава (Модлин)
Позже информация о направлениях была удалена из приложения лоукоста.
“Будем ждать, что до конца недели соглашение “Борисполя” с “Ryanair” будет подписано, и “Ryanair” определит, когда уже начинать летать”, – сказал Гройсман.
В то же время аэропорт “Борисполь” объявил о проведении пресс-конференции “Ryanair” 23 марта.
Справка Finance.ua
- 21 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт “Борисполь” успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией “Ryanair”.
- Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, в частности “Международные авиалинии Украины”.
- Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с “Ryanair” находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но впоследствии он уточнил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.