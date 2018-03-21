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Минфин выручил от продажи облигаций 6,3 млрд грн

Минфин выручил от продажи облигаций 6,3 млрд грн

Министерство финансов на аукционе 20 марта продало облигаций внутреннего госзайма на 6,366 млрд грн.

Эти средства должны быть зачислены в госбюджет завтра.

В ходе первичного размещения ОВГЗ, номинированных в евро, было привлечено 123,3 млн евро. Облигации размещались почти на два года — до 27 ноября 2019-го.

Минфин удовлетворил все 7 поданных заявок с доходностью от 3,95 до 4,17% годовых (средневзвешенная доходность 4,12%).

Среди гривневых ОВГЗ наибольшим спросом пользовались самые короткие двухмесячные бумаги. ОВГЗ с погашением 6 июня были проданы на 964,5 млн грн под 17,44%. Остальные бумаги — от 5-месячных до 3-летних — были проданы с доходностью от 17% по коротким до 16,15% по длинным бумагам.

По материалам Hubs
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