Минфин выручил от продажи облигаций 6,3 млрд грн

Министерство финансов на аукционе 20 марта продало облигаций внутреннего госзайма на 6,366 млрд грн.

Эти средства должны быть зачислены в госбюджет завтра.

В ходе первичного размещения ОВГЗ, номинированных в евро, было привлечено 123,3 млн евро. Облигации размещались почти на два года — до 27 ноября 2019-го.

Минфин удовлетворил все 7 поданных заявок с доходностью от 3,95 до 4,17% годовых (средневзвешенная доходность 4,12%).

Среди гривневых ОВГЗ наибольшим спросом пользовались самые короткие двухмесячные бумаги. ОВГЗ с погашением 6 июня были проданы на 964,5 млн грн под 17,44%. Остальные бумаги — от 5-месячных до 3-летних — были проданы с доходностью от 17% по коротким до 16,15% по длинным бумагам.