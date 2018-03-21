Украина ужесточила контроль над въездом россиян

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО “О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики”. Глава государства подписал соответствующий указ, передает пресс-служба главы государства, пишет Сегодня.

Речь идет о законопроекте, который вносит изменения в закон “О гражданстве Украины” относительно усовершенствования отдельных положений.

Кабмину поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда законопроектов. В частности, подготовить изменения в законы Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” и “О пограничном контроле” по внедрению в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Также Кабмин должен подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях для усиления ответственности в случае нарушения порядка трудоустройства, принятия на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение правил пребывания в Украине.

Правительство обязано будет в месячный срок обеспечить функционирование на границе четырехуровневой системы контроля над въездом и пребыванием в Украине иностранцев.