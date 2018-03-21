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Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз аналитиков

Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз аналитиков

Если правительство не продолжит сотрудничество с МВФ, то гривна может девальвировать до отметки 30 грн/долл. При этом вероятный средний по году курс – 29 грн/долл.

Без сотрудничества с МВФ возможна резкая девальвация, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Без МВФ приостановится макрофинансовая помощь от ЕС, сотрудничество с Мировым банком, некоторые программы Европейского банка реконструкции и развития.

В результате, по оценкам Александра Паращия, страна может недополучить несколько миллиардов долларов, а курс может опуститься до 29-30 грн/долл. “Основной фактор – наши отношения с МВФ. Просто на МВФ “завязаны” большие ожидания по притоку валюты”, – отмечает эксперт.

С таким утверждением соглашается исполнительный директор Международного фонде Блейзера Олег Устенко. Экономист прогнозирует, что в 2018-м реально удержать курс до 30 грн/долл. к концу года.

Отметим, в Украине традиционно наблюдается негативное сальдо торгового баланса. То есть мы импортируем товаров и услуг больше, чем экспортируем. А значит и тратим долларов больше, чем получаем. Для примера, по данным Госстата за январь этого года разница между суммой, которую мы получили, и суммой, которую потратили, составила 284,1 млн долл.

По материалам Обозреватель
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