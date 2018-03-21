В Украине появится новый автобан

В Украине готовится строительство нового автобана. Новая трасса проляжет через Восточные Карпаты.

По крайней мере, о таком договорились главы Львовского и Черновицкого облсоветов и руководство румынского уезда Сучава.

«У нас состоялась рабочая встреча с делегацией из Украины, в составе которой были главы областных советов Черновцов и Львова. Обсудили вопросы трансграничного сотрудничества, главное из которых — продолжение работы на уровне рабочих групп с целью дальнейшей практической реализации проекта по строительству скоростной автотранспортной магистрали через Восточные Карпаты (Львов-Черновцы-Сирет-Сучава-Пашкани-Бакэу-Фокшань-Бухарест), которая соединит Балтийское море с Черным», — заявил глава уездного совета города Сучава Георге Флутур.

Построить транспортный коридор хотят при участии европейских финансовых институтов.