Украина попала в ТОП-3 самых дешевых стран для жизни

Тремя самыми дешевыми странами для жизнь оказались Пакистан, Египет и Украина.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного MoveHub на основании индекса Numbeo, пишет “Сегодня”.

Самыми дорогими странами стали Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

“Наиболее доступной страной Европы является Украина, которая занимает 113-е место в мировом рейтинге, за ней следуют Косово на 109-м и Молдова на 101-м”, – отмечается в исследовании.

Для создания индекса собирается большой массив информации о потребительских расходах и ценах. Существует около пятидесяти факторов, начиная от стоимости продуктов и заканчивая абонементами в спортзалы.

Число “100” представляет собой стоимость жизни в Нью-Йорке.