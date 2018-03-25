Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 179 0

Украина попала в ТОП-3 самых дешевых стран для жизни

Украина попала в ТОП-3 самых дешевых стран для жизни

Тремя самыми дешевыми странами для жизнь оказались Пакистан, Египет и Украина.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного MoveHub на основании индекса Numbeo, пишет “Сегодня”.

Самыми дорогими странами стали Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

“Наиболее доступной страной Европы является Украина, которая занимает 113-е место в мировом рейтинге, за ней следуют Косово на 109-м и Молдова на 101-м”, – отмечается в исследовании.

Для создания индекса собирается большой массив информации о потребительских расходах и ценах. Существует около пятидесяти факторов, начиная от стоимости продуктов и заканчивая абонементами в спортзалы.

Число “100” представляет собой стоимость жизни в Нью-Йорке.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018