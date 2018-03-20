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У Гройсмана анонсировали встречу "Нафтогаза" и "Газпрома"

У Гройсмана анонсировали встречу "Нафтогаза" и "Газпрома"

Встреча НАК “Нафтогаз Украины” и российского “Газпрома” может состояться в 20-х числах марта в Женеве. Об этом журналистам сообщил источник в правительстве.

“Встреча – в 20-х числах марта. Скорее всего, в Женеве”, – проинформировал источник.

Следует отметить, что “Нафтогаз” готов провести встречу с российским “Газпромом”, в ходе которой проинформирует российского монополиста о своем несогласии расторгнуть контракты на поставку и транзит газа, при этом обсудить инициативу украинской компании о пересмотре транзитного тарифа. В ходе встречи также планируется обсудить выполнение “Газпромом” решения Стокгольмского арбитража.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что по различным судебным приговорам российский монополист должен выплатить Украине порядка 8,5 миллиардов долларов. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

По материалам УБР
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