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Госдолг США впервые в истории достиг отметки в 21 триллион долларов

Госдолг США впервые в истории достиг отметки в 21 триллион долларов

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина, объем государственного долга страны на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов.

Из этой суммы 5,674 трлн долларов составляет внутригосударственный долг США. Большую часть задолженности – 15,365 трлн долларов – составляют долги перед частными юридическими и физическими лицами.

Отмечается, что за год президентства Дональда Трампа госдолг США увеличился более чем на 1 трлн долларов, достигнув рекордной цифры.

Как сообщали Комментарии, в 2017 году на погашение государственного долга Украины было направлено 363,5 млрд грн и на обслуживание – 110,5 млрд гривен.

По материалам Комментарии
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