VR позволит врачам изучать анатомию человека в 3D

Интерактивная виртуальная реальность (VR) позволит врачам-радиологам изучать анатомию пациента в трехмерном виде. Это поможет им адаптировать свой подход к комплексному лечению под конкретного клиента; особенно технология понадобится при выявлении таких заболеваний как аневризма, отметили ученые.

«Лечение аневризмы селезеночной артерии может быть очень трудным из-за природы болезни и анатомических изменений от пациента к пациенту», — отметил Златко Девчич, сотрудник интервенционной радиологии в Школе медицины Стэнфордского университета. «Новая платформа позволит просматривать устройство тела в трехмерном виде, как будто она прямо перед нами, что может помочь быстрее и тщательнее спланировать лечение, подготовить нужное оборудование и инструменты».

Исследователи сравнили новую технологию VR с использованием изображений из системы визуализации, которая отображает организм пациента на стандартной двухмерной платформе, однако отметили качество визуализации как «прорывное».

VR также способна превращать предпроцедурную компьютерную томографию пациента в трехмерное изображение, которое радиолог может перемещать и исследовать с помощью очков виртуальной реальности. Технология обеспечивает изучение органов и тканей пациентов, которые не были доступны без вмешательство в тело человека.

«Предварительное обследование, возможно, является самым важным шагом в успешном лечении пациента, поэтому ценность VR очень важна», — отметил Девчич. «Эта технология дает нам совершенно другой взгляд на лечение и позволит безопасно спланировать подход к уходу за пациентами».