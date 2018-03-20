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Swiss Air Lines возвращается в "Борисполь" после четырех лет перерыва

Swiss Air Lines возвращается в "Борисполь" после четырех лет перерыва

Авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS, Швейцария) возобновляет полеты из Киева в Цюрих (Швейцария). Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта “Борисполь”.

Swiss Air Lines будет выполнять рейсы четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Цюриха запланированы на первую половину дня: вылет в 11:20, прибытие в 15:30 по местному времени. Вылет из “Борисполя” в 16:20, прибытие — в 18:00 по местному времени.

Билеты уже доступны в системах бронирования.

Напомним, Swiss Air Lines летала по маршруту Цюрих-Киев в 2013-2014 годах. С начала 2014 года авиакомпания сократила частоту рейсов, а затем — покинула украинский рынок.

Осенью 2017 года Lufthansa Group, в которую входит SWISS, объявила, что добавит на украинское направление 10 рейсов в неделю в 2018 году. Lufthansa добавит шесть рейсов на маршруте из Франкфурта в Киев, а SWISS возвращается в Украину и будет выполнять по 4 рейса в неделю в период летней навигации.

Lufthansa Group летает в Украину с апреля 1991 года. Главные авиакомпании-бренды группы — Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines, которые летают через узловые аэропорты во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе и Вене.

Общий флот группы превышает 600 самолетов и планируется покупка еще 205 новых самолетов до 2025 года.

По материалам Дело
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