Впервые в Украине потребители получили компенсации за некачественное электроснабжение

Впервые в Украине 1000 потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Как сообщается, заявки о компенсации еще 120 тыс. потребителей находятся на рассмотрении комиссии.

Так, за 2017 год компенсации получили 913 потребителей, общая сумма выплат составила 116,95 тыс. гривен.

Выплаты были осуществлены предприятиями энергетики 8 областей.

Из этой суммы, 90% компенсаций за некачественные услуги по электроснабжению выплатили “Одессаоблэнерго” и “Киевоблэнерго”.

Отметим, что компенсации потребителям за несоблюдение облэнерго стандартов качества предоставления услуг начисляются согласно утвержденному НКРЭКУ Порядку обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению (постановление от 18.10.2016 № 1841).

Порядок определяет перечень общих и гарантированных стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению и регулирует отношения, связанные с поставками электроэнергии в соответствии с общими и гарантированными стандартами качества, защитой прав потребителей и предоставлением энергопоставщиком или электрораспределительными предприятиями компенсации за несоблюдение гарантированных стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению потребителям или заказчикам (в случае несоблюдения гарантированных стандартов качества при присоединении их к сетям).

В то же время, в 2017 году должны были получить компенсации почти 120 тыс. потребителей (по данным реестров перерывов в электроснабжении, реестров письменных обращений населения и оказание услуг, ведутся компаниями).

Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований Порядка или предоставления недостоверной информации в формах отчетности № 11-НКРЭКУ и № 12-НКРЭКУ (постановление от 23.03.2017 № 345).

Учитывая указанное, регулятор в 2018 году при проведении проверок облэнерго особое внимание будет уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям.

В случае подтверждения нарушения Порядка компании будут обязаны предоставить потребителям компенсации в двойном размере.

Кроме этого, НКРЭКУ обязательно будет изымать у облэнерго из структуры тарифов на передачу электрической энергии местными (локальными) электросетями и / или поставке электроэнергии по регулируемому тарифу средства в пятикратном размере от суммы невыплаченной компенсации.