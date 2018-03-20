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Трамп упростит правила экспорта беспилотников для союзников США

Трамп упростит правила экспорта беспилотников для союзников США

Президент США Дональд Трамп скоро упростит экспорт некоторых видов смертоносных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для союзников и партнеров.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что Трамп упростит правила экспорта, которые будут обнародованы уже в этом месяце, что является первым этапом более масштабного пересмотра правил экспорта вооружений.

Производители беспилотных самолетов США, сталкиваясь с растущей конкуренцией за рубежом, особенно с китайскими и израильскими конкурентами, активно лоббировали изменения правил.

Ожидается, что Белый дом будет продвигать этот шаг в рамках инициативы Трампа для создания рабочих мест и сокращения дефицита торгового баланса в США.

Тем не менее, правозащитники предупреждают, что это рискует разжигать насилие и нестабильность в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия. Основные направления политики будут заключаться в том, чтобы снизить барьеры на пути продажи небольших дронов, которые несут меньше ракет и перемещаются на более короткие расстояния, чем более крупные модели.

По их словам, экспортные правила будут также упрощены для наблюдения за беспилотными летательными аппаратами всех размеров. Предполагается, что список потенциальных покупателей будет расширяться, чтобы охватить больше членов НАТО, Саудовскую Аравию и других партнеров Персидского залива, а также союзников по договорам, таких как Япония и Южная Корея.

Также вероятно, что в привилегированной группе будут такие партнеры, как Индия, Сингапур и Австралия, а также многие из 35 подписавших режим контроля за ракетными технологиями, международное соглашение, устанавливающее правила для экспорта ракет и соответствующего оружия.

При этом официальный представитель США заявил, что любые продажи вооруженных беспилотников будут соответствовать закону США и требуют, чтобы покупатели придерживались международных стандартов.

По материалам reuters.com
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