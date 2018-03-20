Механическую руку научили переводить слова на язык жестов

Ученые создали механическую руку, которая способна переводить произносимые слова на язык жестов. Ее создатель Эрвин Смит отметил, что его разработка «изменит жизнь сообщества глухих» и станет дешевым персональным переводчиком для них.

Смит надеется, что в ближайшем будущем люди смогут носить механическую руку с собой в школу, университет и сделают из нее своего рода персонального переводчика. Механизм работы устройства прост: он воспринимает человеческую речь, а затем, переведя ее в текст, проверяет наличие обновлений для языков со всего мира. После этого робот может изобразить сказанные предложения языком жестов.

Ученые также отмечают доступность механической руки — он может быть создан с использованием 3D-принтера и его стоимость в этом случае не превысит 400 фунтов. «То, что мы видим сейчас — это реальный разрыв и барьер между глухим сообществом и миром; наша разработка может уменьшить его. Количество часов, на которое это сообщество может получить переводчиков — ограничено», — отмечает Смит. Разработчик и раньше описывал свою идею похожим образом — «нечто дешевое, надежное, с возможностью программировать его на разных языках».

Разработчики также рассказали, что сначала они пытались обучить руку показывать символы, а только затем им пришла в голову идея с языком жестов. Для этого им не потребовалось полностью копировать анатомию руки, а лишь внедрить в устройство шестнадцать суставов. Смит и его студенты, которые работали над проектом, надеются, что, в течение пяти лет рука поможет более чем 70 миллионам глухих людей во всем мире, которые полагаются на язык жестов. «Это недорогая роботизированная рука, которая, когда она будет доработана, может изменить жизнь всех людей, которые ее используют», — отмечают они.