G7 поддержала рекомендации "Венецианки" отменить е-декларации для антикоррупционеров

Группа стран “Большой семерки” заявила о несоответствии требований е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину отменить их в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в Группе послов “Большой семерки”.

“Требования по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией”, – отмечается в сообщении.

“Группа стран “Большой семерки” решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии относительно отмены этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля”, – говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2017 года парламент приравнял антикоррупционных активистов к представителям власти и обязал их подавать “декларации лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства”.