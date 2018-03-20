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Во Франции задержали Саркози

Во Франции задержали Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники.

Напомним, ранее следователи планировали проверить причастность Саркози к коррупционным схемам, которые сопровождали выбор Катара организатором Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также экс-президент предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы Франсуа Олланду.

Следствие подозревает, что PR-агентство Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением кампании Саркози, часть финансирования осуществляло по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты (составляет 22,5 млн евро). Превышение оценивается в 18 млн евро.

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов.

По материалам reuters.com
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