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Цукерберг потерял 6 миллиардов долларов после скандала с утечкой данных

Цукерберг потерял 6 миллиардов долларов после скандала с утечкой данных

Состояние Марка Цукерберга сократилось на 6,06 миллиарда долларов за последние сутки из-за снижения курса акций Facebook.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Несмотря на потерю более шести миллиардов, Цукерберг остается на четвертой позиции рейтинга самых богатых людей планеты.

Напомним, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.

По материалам Економічна Правда
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